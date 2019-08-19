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Почему украинцы отказываются от наличных

Почему украинцы отказываются от наличных

В первом квартале украинцы чаще пользовались платежными карточками. Количество сделок выросло на 28%.

На 44% вырос общий объем безналичных транзакций. То есть украинцы активно рассчитывались карточками в магазинах, развлекательных центрах. Также безналично оплачивали коммунальные услуги. Это можно сделать через интернет, а не стоять в очереди в банковское отделение, говорится в отчете Нацбанка.

Количество безналичных операций выросло из-за детенизации рынка труда. После официального оформления работники получают выплаты на карточку.

Повлияла высокая комиссия за снятие наличных. Куда выгоднее рассчитываться карточкой. Кроме того, терминалы есть сегодня даже на рынках. В то же время за покупки стоимостью свыше 150 тыс. грн рассчитываться можно только по безналу.

Украинцы платят карточками, когда делают мелкие покупки. Например, покупают чай, кофе или обед. Это связано с развитием бесконтактных платежей. Чтобы оплатить небольшую покупку до 1 тыс. грн, пин-код вводить не надо.

В первом полугодии 2019-го общее количество бесконтактных карт выросло на 36% – до 5,3 млн штук. В то же время обычные карты пока более популярны. На 1 июля их насчитывалось 63,2 млн. Но активны только 60% карт.

По материалам Газета по-Украински
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