ФГВФЛ вернули имущество на сумму более 100 млн гривен

Фонду гарантирования вкладов физических лиц возвращено имущество на более 100 миллионов гривен, незаконно выведенного из неплатежеспособного ПАО «ВТБ Банк».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что сразу после признания Нацбанком Украины неплатежеспособным ПАО «ВТБ Банк» и введения Фондом гарантирования вкладов физических лиц процедуры ликвидации, фигуранты уголовного производства подделали договоры купли-продажи имущества, которое принадлежало банковскому учреждению.

Они внесли изменения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество в отношении двух нежилых объектов недвижимости в Харькове и 23 жилых помещений в столице общей стоимостью более 100 миллионов гривен.

Сейчас совместными усилиями Службы безопасности Украины и Киевской местной прокуратуры № 7 на все объекты недвижимости, являющиеся предметом преступления, Подольским районным судом Киева наложен арест.

Право собственности на помещение фактически возвращено Фонду гарантирования вкладов физических лиц.