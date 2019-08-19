ФГВФЛ вернули имущество на сумму более 100 млн гривен

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Фонду гарантирования вкладов физических лиц возвращено имущество на более 100 миллионов гривен, незаконно выведенного из неплатежеспособного ПАО «ВТБ Банк».
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что сразу после признания Нацбанком Украины неплатежеспособным ПАО «ВТБ Банк» и введения Фондом гарантирования вкладов физических лиц процедуры ликвидации, фигуранты уголовного производства подделали договоры купли-продажи имущества, которое принадлежало банковскому учреждению.
Они внесли изменения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество в отношении двух нежилых объектов недвижимости в Харькове и 23 жилых помещений в столице общей стоимостью более 100 миллионов гривен.
Сейчас совместными усилиями Службы безопасности Украины и Киевской местной прокуратуры № 7 на все объекты недвижимости, являющиеся предметом преступления, Подольским районным судом Киева наложен арест.
Право собственности на помещение фактически возвращено Фонду гарантирования вкладов физических лиц.
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