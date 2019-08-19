В ЕС подготовили план введения пошлин на американские товары

Европейские чиновники подготовили агрессивный план, направленный на противодействие торговой политике США, а также крупнейшим американским технологическим компаниям, включая Google, Apple, Amazon и Facebook.

Об этом пишет Politico со ссылкой на 173-страничный документ, которым располагает издание.

Согласно документу, Европа должна активнее отстаивать свои интересы в торговой войне с американским лидером Дональдом Трампом. План, в частности, предусматривает возможность вводить в одностороннем порядке пошлины на американские товары.

Чиновники предлагают Урсуле фон дер Ляйен, которая возглавит Еврокомиссию, создать Европейский фонд будущего для инвестиций более 100 млрд долларов в пакеты акций европейских компаний с высоким потенциалом. Целью этого проекта является создание условия для конкуренции с американскими технологическими гигантами.

Как отмечается в документе, крупнейшие американские технологические компании – с рыночной капитализацией, которая сейчас иногда превышает 1 триллион долларов – в 100 раз дороже, чем крупнейшие европейские технологические компании, такие как музыкальный сервис Spotify.

В дополнение к американским компаниям называются также китайские гиганты Baidu, Alibaba и Tencent. “В Европе таких компаний нет”, – отмечается в документе.