Уже 70% украинцев выбрали своих врачей, - Гройсман

Уже 28 млн украинцев, а это 70% населения выбрали врача и получают новое качество медицинских услуг на первичке. Государство оплачивает конкретную услугу, поэтому врач и медсестра получают конкретные деньги конкретного пациента, которому оказана помощь.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Рост зарплат на первичке, подчеркнул Владимир Гройсман, за год произошел в 2-3 раза.

«Я понимаю, что когда критикуют медицину, хотят оправдать плохое состояние реформой. Нет! Реформа – это начало изменений, которые приведут систему здравоохранения в нормальное состояние. Нам нужна политическая воля. Нельзя отказываться от реформы медицины. Развивать, совершенствовать – да, но не отказываться!» – подчеркнул он.

Справка Finance.ua

Средняя зарплата семейных врачей в Украине в 2019 году составляет от 15 до 25 тысяч гривен.

Заработная плата врачей и медсестер в связи с медицинской реформой выросла в два-три раза.