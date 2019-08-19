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Уже 70% украинцев выбрали своих врачей, - Гройсман

Уже 70% украинцев выбрали своих врачей, - Гройсман

Уже 28 млн украинцев, а это 70% населения выбрали врача и получают новое качество медицинских услуг на первичке. Государство оплачивает конкретную услугу, поэтому врач и медсестра получают конкретные деньги конкретного пациента, которому оказана помощь.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Рост зарплат на первичке, подчеркнул Владимир Гройсман, за год произошел в 2-3 раза.

«Я понимаю, что когда критикуют медицину, хотят оправдать плохое состояние реформой. Нет! Реформа – это начало изменений, которые приведут систему здравоохранения в нормальное состояние. Нам нужна политическая воля. Нельзя отказываться от реформы медицины. Развивать, совершенствовать – да, но не отказываться!» – подчеркнул он.

Справка Finance.ua

  • Средняя зарплата семейных врачей в Украине в 2019 году составляет от 15 до 25 тысяч гривен.
  • Заработная плата врачей и медсестер в связи с медицинской реформой выросла в два-три раза.
  • В Украине планируют поднять врачам оклады. Об этом сообщил советник Президента по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
По материалам Finance.UA
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