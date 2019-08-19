Уже 70% украинцев выбрали своих врачей, - Гройсман

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Уже 28 млн украинцев, а это 70% населения выбрали врача и получают новое качество медицинских услуг на первичке. Государство оплачивает конкретную услугу, поэтому врач и медсестра получают конкретные деньги конкретного пациента, которому оказана помощь.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Рост зарплат на первичке, подчеркнул Владимир Гройсман, за год произошел в 2-3 раза.
«Я понимаю, что когда критикуют медицину, хотят оправдать плохое состояние реформой. Нет! Реформа – это начало изменений, которые приведут систему здравоохранения в нормальное состояние. Нам нужна политическая воля. Нельзя отказываться от реформы медицины. Развивать, совершенствовать – да, но не отказываться!» – подчеркнул он.
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