Lamborghini показала тизер нового гиперкара (фото)

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Компания Lamborghini интригует тизеров нового гиперкара, презентация которого состоится на автосалоне во Франкфурте уже 10 сентября.
Изображение опубликовала пресс-служба итальянской марки.
На фото показана передняя часть футуристического суперкара, на котором заметны только оптика и логотип бренда. Фары напоминают три тонких диодных луча, которые расходятся из одной точки.
Изображение сопровождается текстом: “Вас ждет что-то новое. Посмотрите в будущее, и вы его увидите. Вы готовы?»
При этом неизвестно, будет ли это полностью новая модель или просто одна из ранее выпущенных, но после серьезного фейслифтинга. Единственное, что напоминают нынешние очертания и оптика гиперкара – это концетп Terzo Mиllenиo, который был показан в ноябре 2017 года.
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