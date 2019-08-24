0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 11 0

Lamborghini показала тизер нового гиперкара (фото)

Lamborghini показала тизер нового гиперкара (фото)

Компания Lamborghini интригует тизеров нового гиперкара, презентация которого состоится на автосалоне во Франкфурте уже 10 сентября.

Изображение опубликовала пресс-служба итальянской марки.

На фото показана передняя часть футуристического суперкара, на котором заметны только оптика и логотип бренда. Фары напоминают три тонких диодных луча, которые расходятся из одной точки.

Изображение сопровождается текстом: “Вас ждет что-то новое. Посмотрите в будущее, и вы его увидите. Вы готовы?»

При этом неизвестно, будет ли это полностью новая модель или просто одна из ранее выпущенных, но после серьезного фейслифтинга. Единственное, что напоминают нынешние очертания и оптика гиперкара – это концетп Terzo Mиllenиo, который был показан в ноябре 2017 года.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.