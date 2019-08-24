Lamborghini показала тизер нового гиперкара (фото)

Компания Lamborghini интригует тизеров нового гиперкара, презентация которого состоится на автосалоне во Франкфурте уже 10 сентября.

Изображение опубликовала пресс-служба итальянской марки.

На фото показана передняя часть футуристического суперкара, на котором заметны только оптика и логотип бренда. Фары напоминают три тонких диодных луча, которые расходятся из одной точки.

Изображение сопровождается текстом: “Вас ждет что-то новое. Посмотрите в будущее, и вы его увидите. Вы готовы?»

При этом неизвестно, будет ли это полностью новая модель или просто одна из ранее выпущенных, но после серьезного фейслифтинга. Единственное, что напоминают нынешние очертания и оптика гиперкара – это концетп Terzo Mиllenиo, который был показан в ноябре 2017 года.