0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 114 0

Сколько мяса за свою пенсию может купить пенсионер

Сколько мяса за свою пенсию может купить пенсионер

За полгода средний размер пенсии вырос на 13,6%, что увеличило покупательную способность. Ассоциация поставщиков торговых сетей изучила данные нашего собственного мониторинга цен на мясные продукты на даты выплаты пенсий. Ассоциация осуществляет свое исследование цен на продукты в больших городах.

Об этом сообщает эксперт Алексей Дорошенко на своей странице в Фейсбуке.
 
Покупательная способность пенсионеров, которые получат пенсию по возрасту и покупают мясные изделия.

Средний показатель пенсии по возрасту по состоянию на 1 января 2019 составил 2 648 грн, а на 1 июля – 3009 грн.

  • Мороженая рыба. Пенсионер на свою среднюю пенсию по возрасту мог приобрести в январе 36 кг рыбы, а в июле – 38 кг. А это на 6%, или на 2 кг больше.

Карты для тех, кто много тратит

  • Колбаса вареная. В начале 2019 года средняя пенсия равнялась 28 кг колбасы, а на начало июля – уже 30 кг. Доступность увеличилась на 7%, или на 2 кг.
  • Свинина. Средняя пенсия позволяла купить в январе 22 кг свинины, а через полгода – 24 кг. Что на 9%, или на 2 кг больше.
  • Курица в тушке. Возможность пенсионеров немного улучшилась, поскольку они могли приобрести в январе за свою пенсию по возрасту 47 кг курицы, а в июле – уже 52 кг. За первые шесть месяцев +11%, или +5кг.
  • Филе курицы. Пенсия давала возможность приобрести после Нового года 26 кг куриного филе, а на начало второго полугодия – 30 кг. Увеличение составило 15%, или 4 кг.
  • Говядина. Пенсионер на свою среднюю пенсию по возрасту мог приобрести в январе 20 кг говядины, а в июле – 23 кг. Ее потенциальная доступность выросла на 15%, или на 3 кг.
  • Сало. Сало стало наиболее доступным видом мяса для украинского пенсионера. 30 кг в начале года стали 35 кг в середине лета. Покупательная способность повысилась на 17%, или на 5 кг.

Справка Finance.ua

  • Средний размер пенсии вырос за первое полугодие 2019 на 13,6%.
  • Стоимость мясной корзины с начала года выросла всего на 1,6%.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.