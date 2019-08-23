Сколько мяса за свою пенсию может купить пенсионер

За полгода средний размер пенсии вырос на 13,6%, что увеличило покупательную способность. Ассоциация поставщиков торговых сетей изучила данные нашего собственного мониторинга цен на мясные продукты на даты выплаты пенсий. Ассоциация осуществляет свое исследование цен на продукты в больших городах.

Об этом сообщает эксперт Алексей Дорошенко на своей странице в Фейсбуке.



Покупательная способность пенсионеров, которые получат пенсию по возрасту и покупают мясные изделия.

Средний показатель пенсии по возрасту по состоянию на 1 января 2019 составил 2 648 грн, а на 1 июля – 3009 грн.

Мороженая рыба. Пенсионер на свою среднюю пенсию по возрасту мог приобрести в январе 36 кг рыбы, а в июле – 38 кг. А это на 6%, или на 2 кг больше.

Колбаса вареная. В начале 2019 года средняя пенсия равнялась 28 кг колбасы, а на начало июля – уже 30 кг. Доступность увеличилась на 7%, или на 2 кг.

Свинина. Средняя пенсия позволяла купить в январе 22 кг свинины, а через полгода – 24 кг. Что на 9%, или на 2 кг больше.

Курица в тушке. Возможность пенсионеров немного улучшилась, поскольку они могли приобрести в январе за свою пенсию по возрасту 47 кг курицы, а в июле – уже 52 кг. За первые шесть месяцев +11%, или +5кг.

Филе курицы. Пенсия давала возможность приобрести после Нового года 26 кг куриного филе, а на начало второго полугодия – 30 кг. Увеличение составило 15%, или 4 кг.

Говядина. Пенсионер на свою среднюю пенсию по возрасту мог приобрести в январе 20 кг говядины, а в июле – 23 кг. Ее потенциальная доступность выросла на 15%, или на 3 кг.

Сало. Сало стало наиболее доступным видом мяса для украинского пенсионера. 30 кг в начале года стали 35 кг в середине лета. Покупательная способность повысилась на 17%, или на 5 кг.

Справка Finance.ua

Средний размер пенсии вырос за первое полугодие 2019 на 13,6%.