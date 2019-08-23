Сколько мяса за свою пенсию может купить пенсионер

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За полгода средний размер пенсии вырос на 13,6%, что увеличило покупательную способность. Ассоциация поставщиков торговых сетей изучила данные нашего собственного мониторинга цен на мясные продукты на даты выплаты пенсий. Ассоциация осуществляет свое исследование цен на продукты в больших городах.
Об этом сообщает эксперт Алексей Дорошенко на своей странице в Фейсбуке.
Покупательная способность пенсионеров, которые получат пенсию по возрасту и покупают мясные изделия.
Средний показатель пенсии по возрасту по состоянию на 1 января 2019 составил 2 648 грн, а на 1 июля – 3009 грн.
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