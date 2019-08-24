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Mercedes-Benz призналась в слежке за покупателями

Mercedes-Benz призналась в слежке за покупателями

Большинство владельцев смартфонов давно не удивляется возможности гаджетов отслеживать своё местоположение. Но, как выяснилось, вскоре привыкать к такому положению вещей придётся и покупателям автомобилей. В Британии разгорелся скандал вокруг Mercedes-Benz: именитого производителя уличили в использовании неотключаемых трекеров, с помощью которых можно следить за клиентами люксового бренда.

Трекеры местоположения установлены в большинстве европейских автомобилей для вызова экстренной помощи в случае аварии или угона. Но, согласно журналистскому расследованию британского издания The Sun, Mercedes-Benz применяла такое оборудование в собственных целях — для поиска неплательщиков по автокредитам. Представители компании признали, что использовали «аварийные маячки» для отслеживания передвижений должников. По словам пресс-службы компании, своё согласие на обработку геоданных покупатели давали при оформлении покупки.

«Процесс возвращения имущества используется в некоторых исключительных случаях и только в качестве последнего средства, когда клиенты отказываются от уплаты долга или нарушают условия финансового соглашения и многократно игнорируют запросы на возвращение их автомобилей. Мы также хотим отметить, что это не означает постоянной слежки», — сообщил журналистам представитель Mercedes-Benz.

Один из британских политиков, бывший министр Великобритании Дэвид Дэвис уже поднял вопрос о правительственном расследовании подобной практики автопроизводителем. Обеспокоены проблемой и правозащитники — по их мнению, существует риск нецелевого использования или взлома отслеживающего оборудования, что ставит под угрозу частную жизнь владельцев автомобилей.

Системой eCall в обязательном порядке оснащаются все новые машины в ЕС с марта 2018 года. Данные о местонахождении транспортного средства и другая информация должны передаваться в экстренные службы только в случае аварии или по запросу владельца.

По материалам internetua.com
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