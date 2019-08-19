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Справку о киевской земле можно получить онлайн

Справку о киевской земле можно получить онлайн

Теперь заказать и получить справки, копии землеустроительных и других документов, касающихся киевской земли, можно на сайте Департамента земельных ресурсов КГГА.

Электронный сервис доступен как физическим, так и юридическим лицам по адресу kyivland.gov.ua.

Об этом говорится на сайте Департамента земельных ресурсов КГГА.

Заказать и получить справки, копии землеустроительных документов могут как физические, так и юридические лица в личном кабинете пользователя на нашем сайте с помощью ЭЦП.

Как заказать – на сайте есть карта и работает поиск информации по участкам по их адресу или кадастровому номеру.

Тестовый режим сайта – до 31 августа.

Ранее сообщалось, кто имеет льготу на уплату налога на землю в столице.

По материалам Finance.UA
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