ЕС разработал план на случай торговой войны с США

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Евросоюз разработал экономическую программу, предусматривающую введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на американские товары, а также содействие развитию собственных технологических компаний.
Об этом сообщает газета Politico.
Авторы программы поставили целью противостоять торговой политике президента США Дональда Трампа и американским технологическим гигантам Google, Apple, Amazon, Microsoft и Facebook.
Так, избранная председателем Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, согласно плану, должна учредить Европейский фонд будущего, который инвестировал бы более 100 млрд долларов в акции перспективных компаний континента.
Данный шаг, по замыслу авторов документа, поможет им конкурировать с американскими и китайскими технологическими гигантами.
Отмечается, что после выхода Великобритании Евросоюз будет свободен в проведении более интервенционистской экономической политики, которую Франция и Германия давно поддерживают.
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