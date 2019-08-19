ЕС разработал план на случай торговой войны с США

Евросоюз разработал экономическую программу, предусматривающую введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на американские товары, а также содействие развитию собственных технологических компаний.

Об этом сообщает газета Politico.

Авторы программы поставили целью противостоять торговой политике президента США Дональда Трампа и американским технологическим гигантам Google, Apple, Amazon, Microsoft и Facebook.

Так, избранная председателем Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, согласно плану, должна учредить Европейский фонд будущего, который инвестировал бы более 100 млрд долларов в акции перспективных компаний континента.

Данный шаг, по замыслу авторов документа, поможет им конкурировать с американскими и китайскими технологическими гигантами.

Отмечается, что после выхода Великобритании Евросоюз будет свободен в проведении более интервенционистской экономической политики, которую Франция и Германия давно поддерживают.