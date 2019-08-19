Правительство создаст е-кабинет застройщика для борьбы с коррупцией

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Чтобы побороть коррупцию в строительстве, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ запустит электронный кабинет застройщика и обеспечит прозрачное рассмотрение разрешительных документов.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Как отметили в министерстве, сделать это планируют “уже в ближайшее время”.
Заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе рассказал, что крупнейшие коррупционные риски существуют при выдаче разрешений Государственной архитектурно-строительной инспекцией (ГАСК).
“Поэтому самое первое, что нужно – внедрение эффективного электронного кабинета застройщика. Это даст возможность быстро и удобно получать разрешительные документы в строительстве”, – подчеркнул он.
Кроме того, для “сведения к нулю необоснованных отказов” планируется воплотить открытое и прозрачное рассмотрение разрешений.
Это можно обеспечить с помощью онлайн-трансляции заседаний, видеозаписей в открытом доступе на сайте, подчеркнул Парцхаладзе.
Кроме того, отметил он, заказчик может присутствовать на этой комиссии.
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