Правительство создаст е-кабинет застройщика для борьбы с коррупцией

Чтобы побороть коррупцию в строительстве, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ запустит электронный кабинет застройщика и обеспечит прозрачное рассмотрение разрешительных документов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как отметили в министерстве, сделать это планируют “уже в ближайшее время”.

Заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе рассказал, что крупнейшие коррупционные риски существуют при выдаче разрешений Государственной архитектурно-строительной инспекцией (ГАСК).

“Поэтому самое первое, что нужно – внедрение эффективного электронного кабинета застройщика. Это даст возможность быстро и удобно получать разрешительные документы в строительстве”, – подчеркнул он.

Кроме того, для “сведения к нулю необоснованных отказов” планируется воплотить открытое и прозрачное рассмотрение разрешений.

Это можно обеспечить с помощью онлайн-трансляции заседаний, видеозаписей в открытом доступе на сайте, подчеркнул Парцхаладзе.

Кроме того, отметил он, заказчик может присутствовать на этой комиссии.