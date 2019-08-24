Известны характеристики обновленных бестселлеров Samsung (фото)

Компания Samsung представила смартфоны Galaxy A30s и Galaxy A50s — обновлённые версии своих популярнейших моделей, последняя из которых стала самым продаваемым смартфоном в Европе в прошлом квартале.

Galaxy A30s сохранил SoC Exynos 7904 и экран Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма. Только вот теперь, если верить Samsung, разрешение стало ниже: HD+ вместо Full HD+. Возможно, на сайте просто опечатка. Зато теперь у этой модели сканер располагается в дисплее, как у Galaxy A50 и A50s. Также, судя по всему, от модели Galaxy A50 модель Galaxy A30s получила основную тройную камеру. Она содержит датчики разрешением 25, 8 и 5 Мп.

Фронтальная камера осталась 16-мегапиксельной. Объём оперативной памяти сохранился — 3 либо 4 ГБ. Флэш-памяти у смартфона может быть от 32 до 128 ГБ. Неизменной осталась и ёмкость аккумулятора — 4000 мА·ч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Габариты практически не изменились и составляют 158,5 х 74,7 х 7,8 мм при весе 166 г.

Galaxy A50s изменился ещё меньше. У него сохранился экран (6,4 дюйма Full HD+), объёмы памяти (4 либо 6 ГБ оперативной и 64 либо 128 ГБ флэш-памяти), платформа (Exynos 9610) и аккумулятор (4000 мА·ч). Судя по всему, единственное отличие — камеры. Фронтальная имеет разрешение 32 Мп вместо 25 Мп. Основная тройная включает модули разрешением 48, 5 и 8 Мп, то есть заменили главный датчик. И если Galaxy A50 сильно уступал основным конкурентам именно по части камеры, обновлённая модель должна стать с ними на одну ступень.