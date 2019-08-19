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Новак рассказал о тотальном ремонте трассы Борисполь-Мариуполь

Новак рассказал о тотальном ремонте трассы Борисполь-Мариуполь

На 22 августа большая часть национальной трассы H-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь уже имеет выравнивающий слой.

Более того, уже в октябре 2019 года дорогу планируют отремонтировать полностью, пишет “Укравтодор” со ссылкой на слова главы ведомства Славомира Новака.

Он сообщает, что такой оперативный ремонт дороги стало возможен благодаря хорошему планированию работ. Так, дополнительные 1,24 млрд гривен на реставрацию дороги выделили только 14 августа, но к этому времени уже были проведены тендеры на всю протяженность дороги, что позволило немедленно начать работы. Указанную сумму направят на ремонт отрезка Запорожье – Мариуполь.

При этом с начала года на дорогу было предусмотрено 1,2 млрд гривен – 600 млн – в Запорожской области, 600 млн – в Донецкой, где проводится капитальный ремонт.

Отмечается, что на 22 августа H-08 восстановлена от Запорожья до границы с Днепропетровской областью.

В Запорожской области работы на трех из четырех участков уже завершены. В Донецкой области, где проводится капитальный ремонт дороги от Мариуполя в направлении Запорожья, также работы частично завершены.

Дополнительное финансирование позволит в этом году полностью отремонтировать весь коридор в пределах Запорожской и Донецкой областей.

По материалам ТСН
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