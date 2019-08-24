Стало известно, когда покажут новые смартфоны Nokia

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HMD Global, которая занимается выпуском мобильных телефонов под брендом Nokia, проведет собственную пресс-конференцию 5 сентября, в так называемый нулевой день перед официальным открытием ежегодной выставки потребительской электроники IFA 2019.
Там компания представит смартфоны среднего уровня Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 5.2 на смену нынешним Nokia 7.1, Nokia 6.1, Nokia 5.1. Также ожидается анонс простых кнопочных телефонов вроде недавно анонсированных Nokia 220 4G и Nokia 105 (2019).
Особенностью старшей из троицы Nokia 7.2 станет основная камера в круглом блоке, как у Nokia 1020. По предварительным данным, смартфон построен SoC Snapdragon 660, получит 6 ГБ ОЗУ и 48-мегапиксельную камеру с дополнительным модулем для широкоугольной (120°) съемки и модулем оценки глубины сцены. Ниже вы можете видеть рендеры и живое фото грядущей новинки.
Фото: nokiapoweruser.com
Nokia 6.2 тоже будет построена на платформе Snapdragon 660 и получит такой же дизайн, а различия будут в размерах экранов, наборе камер и объемах памяти.
Что касается нового флагмана, обновленный Nokia 9.1 PureView с модемом 5G, SoC Snapdragon 855 и существенно доработанной многомодульной камерой Light, который заменит Nokia 9 PureView, ожидается под конец года.
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