8 из 10 операций с платежными карточками являются безналичными - НБУ (инфографика)

Безналичными являются восемь из десяти операций с платежными картами.

Об этом сообщает Нацбанк.

Общее количество операций (безналичных и получения наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, по итогам первого полугодия 2019 года составило 2 352,0 млн шт., а их объем – 1 667,0 млрд грн.

Эти показатели по сравнению с первым полугодием 2018 года выросли на 28% каждый. При этом, количество безналичных операций составило 1 918,1 млн шт., а их объем – 823,2 млрд грн.

Общее количество платежных карт в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составляло 63,2 млн шт. (из них более 60% – это активные платежные карточки), что на 6% больше по сравнению с началом 2019 года.

Доля безналичных расчетов с использованием платежных карт сейчас составляет 49,4%.

При этом треть безналичных расчетов платежными карточками в pos-терминалах происходит бесконтактно.

Ведь 86% торговых pos-терминалов в Украине обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты.

А каждая седьмая платежная карта в Украине – бесконтактная.