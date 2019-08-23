8 из 10 операций с платежными карточками являются безналичными - НБУ (инфографика)

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Безналичными являются восемь из десяти операций с платежными картами.
Об этом сообщает Нацбанк.
Общее количество операций (безналичных и получения наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, по итогам первого полугодия 2019 года составило 2 352,0 млн шт., а их объем – 1 667,0 млрд грн.
Эти показатели по сравнению с первым полугодием 2018 года выросли на 28% каждый. При этом, количество безналичных операций составило 1 918,1 млн шт., а их объем – 823,2 млрд грн.
Общее количество платежных карт в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составляло 63,2 млн шт. (из них более 60% – это активные платежные карточки), что на 6% больше по сравнению с началом 2019 года.
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