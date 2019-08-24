Opel интригует новой загадочной моделью (фото)

Компания Opel опубликовала в своем твиттере фотографию неизвестной новой модели — на снимке изображен автомобиль, скрытый покрывалом.

Публичная премьера машины состоится 10 сентября в рамках Франкфуртского автосалона.

Новинка получит «зеленый» двигатель, так как в компании ее называют «электрическим секретом». На снимке видны покрышки с желтыми штрихами, которые дают отсылку к концепт-кару GT X Experimental, показанному в августе 2018 г. и призванному дать представление о будущих кроссоверах немецкой марки.



Фото: Opel

Opel GT X Experimental оснащен электрическим двигателем, характеристики которого не называются. Он питается от блока литий-ионных аккумуляторов на 50 кВт-ч с возможностью пополнения запаса при помощи системы индуктивной подзарядки. Тяга передается на передние колеса. Автомобиль также укомплектован системой автоматического управления третьего уровня.