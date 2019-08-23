ОАЭ вводят налог на сахар

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С целью сокращения потребления “нездоровых” продуктов и изменения поведения потребителей Кабинет министров ОАЭ принял решение расширить перечень облагаемых налогом товаров, включив в него подслащенные и сладкие напитки, начиная с 1 января 2020 года.
Об этом сообщает Укрцукор со ссылкой на Информационное Агентство Эмиратов «WAM».
Согласно заявлению, опубликованному Генеральным секретариатом Кабинета министров, «решение принимается в поддержку усилий правительства ОАЭ по укреплению общественного здравоохранения и предотвращения хронических заболеваний, непосредственно связанных с потреблением сахара».
«Налог в размере 50% будет взиматься с любого продукта с добавлением сахара или других подсластителей, то ли в виде напитка, жидкости, концентрата, порошков, экстрактов, то ли любого продукта, который может быть преобразован в напиток», – говорится в заявлении.
Решение также требует, чтобы производители четко идентифицировали содержание сахара, чтобы потребители могли сделать разумный здоровый выбор.
«В 2017 году правительство ОАЭ начало внедрять акциз на конкретные товары, которые, как правило, наносят вред здоровью человека или окружающей среде», – подытожил Генеральный секретариат Кабинета министров.
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