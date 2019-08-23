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Стало известно, сколько украинцев пользуются 2G

Стало известно, сколько украинцев пользуются 2G

В Украине 16 млн абонентов не могут воспользоваться 3G и 4G связью из-за отсутствия в сельской местности соответствующих станций, проводящих сигнал.

Об этом заявил руководитель Офиса эффективного регулирования Александр Кубраков.

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Эта цифра несколько удивляет, если учесть, что 3G по всей территории Украины работает уже несколько лет. В большинстве крупных городов работает и 4G, но данные свидетельствуют, что пользователи спешат переходить на новую частоту.

“В Украине больше 16 млн абонентов, в основном, в сельской местности, без 3G и 4G связи, и около 26 млн человек выезжая за город, сталкиваются с такими же проблемами. Есть 2G, но не больше”, – отметил он. Однако, в нынешних реалиях 2G практически невозможно пользоваться. Скорость передачи данных ничтожно мала, и загрузка видео или аудио-контента практически невозможна, или же занимает огромное количество времени.

По словам Кубракова, это происходит потому, что в Украине нет базовых станций, которые поддерживали бы такую ​​скорость связи.

По материалам znaj.ua
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