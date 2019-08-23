BYD увеличил прибыль на 204% благодаря электрокарам

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За первое полугодие 2019 года компания BYD увеличила прибыль на 204% в Китае благодаря росту спроса на электрокары и гибриды в стране.
Об этом 22 августа сообщает AutoNews.
Издание передает, что BYD получила чистую прибыль в размере $205 млн по сравнению с $68 млн годом ранее.
Китайский автогигант продал в стране 145,6 тысячи так называемых новых энергетических транспортных средств с января по июнь, что на 95% больше, чем годом ранее. Также было продано 82,4 тысячи бензиновых моделей, что на 45% ниже.
В общем чистый доход BYD вырос на 15%.
Компания уже сообщила, что планирует увеличивать количество моделей с электрическим приводом. Так, в прошлом месяце BYD уже договорился с Toyota о совместном производстве электрокаров.
Стоит отметить, что общие продажи экологичных автомобилей в Китае выросли на 50% за первые шесть месяцев 2019 по сравнению с прошлогодними показателями, но они упали на 4,7% в июле, что стало первым обвалом за последние два года. Спад произошел из-за того, что Китай сократил субсидии на электрокары с июля 2019 года.
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