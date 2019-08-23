Bloomberg рассказал, какими будут новые гаджеты от Apple

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Apple в ближайший месяц представит несколько новых продуктов – в частности, на презентации 10 или 11 сентября компания собирается показать три новых iPhone.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как утверждает источник, особенностью устройств будет новая камера на задней панели с сенсором для съемки сверхширокоугольных фото и видео. Камеры смогут делать три фотографии одновременно и использовать искусственный интеллект, чтобы автоматически «подправить» снимок.
Улучшится и качество видео, которое можно будет снять на смартфон. Кроме того, Apple добавила функцию, позволяющую сразу редактировать ролики, корректировать цвета и добавлять в них эффекты.
Все новые смартфоны будут оснащены быстрыми процессорами A13 – они смогут лучше выполнять задачи, связанные, например, с технологией дополненной реальности.
В новых iPhone изменится система беспроводной зарядки – она позволит одновременно заряжать сам смартфон и наушники AirPods. Также смартфоны будут лучше защищены от падений и воды, рассказали источники.
Планшеты iPad Pro до конца года также получат обновленные процессоры и камеры. В остальном они будут такими же, как и нынешние модели. Обычный iPad будет оснащен экраном в 10,2 дюйма. Скорее всего, это означает, что Apple откажется от 9,7-дюймового экрана, который использовала почти 10 лет.
Обновленный MacBook Pro будет иметь 16-дюймовый экран – это будет самый большой ноутбук компании с 2012 года. С его помощью Apple хочет привлечь покупателей-профессионалов, которые выбирают ноутбук для работы, пишет Bloomberg.
Кроме того, компания работает над новыми AirPods – наушники станут водонепроницаемыми и будут иметь функцию шумоподавления. Они будут дороже нынешней модели, а представит их Apple в следующем году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
От 8 до 12 часов: как будем работать по новому Трудовому КодексуВчера, 10:00 - 20214 11
Как определить регион Украины по номеру машиныВчера, 02:00 - 6144 5
Население игнорирует валютные колебанияВчера, 20:01 - 1099 4
В полиции назвали самые опасные дороги УкраиныВчера, 05:01 - 1182 3
Эксперты дали прогноз курса гривныВчера, 11:00 - 6012 2
От 8 до 12 часов: как будем работать по новому Трудовому КодексуВчера, 10:00 - 20214 11
В Пенсионном фонде объяснили подробности выплат пенсий для прокуроровВчера, 19:00 - 8690
Эксперты дали прогноз курса гривныВчера, 11:00 - 6012 2
Кто больше всех зарабатывает в Украине в рабочей сфереВчера, 08:00 - 3563
Как физлицу получить справку для выезда за границуВчера, 16:00 - 3385
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядкуПозавчера, 13:17 - 742
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 207
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1422
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2554 11
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 10573 5