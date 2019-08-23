Bloomberg рассказал, какими будут новые гаджеты от Apple

Apple в ближайший месяц представит несколько новых продуктов – в частности, на презентации 10 или 11 сентября компания собирается показать три новых iPhone.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как утверждает источник, особенностью устройств будет новая камера на задней панели с сенсором для съемки сверхширокоугольных фото и видео. Камеры смогут делать три фотографии одновременно и использовать искусственный интеллект, чтобы автоматически «подправить» снимок.

Улучшится и качество видео, которое можно будет снять на смартфон. Кроме того, Apple добавила функцию, позволяющую сразу редактировать ролики, корректировать цвета и добавлять в них эффекты.

Все новые смартфоны будут оснащены быстрыми процессорами A13 – они смогут лучше выполнять задачи, связанные, например, с технологией дополненной реальности.

В новых iPhone изменится система беспроводной зарядки – она ​​позволит одновременно заряжать сам смартфон и наушники AirPods. Также смартфоны будут лучше защищены от падений и воды, рассказали источники.

Планшеты iPad Pro до конца года также получат обновленные процессоры и камеры. В остальном они будут такими же, как и нынешние модели. Обычный iPad будет оснащен экраном в 10,2 дюйма. Скорее всего, это означает, что Apple откажется от 9,7-дюймового экрана, который использовала почти 10 лет.

Обновленный MacBook Pro будет иметь 16-дюймовый экран – это будет самый большой ноутбук компании с 2012 года. С его помощью Apple хочет привлечь покупателей-профессионалов, которые выбирают ноутбук для работы, пишет Bloomberg.

Кроме того, компания работает над новыми AirPods – наушники станут водонепроницаемыми и будут иметь функцию шумоподавления. Они будут дороже нынешней модели, а представит их Apple в следующем году.