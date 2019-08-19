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Кто имеет льготу на уплату налога на землю в столице

Кто имеет льготу на уплату налога на землю в столице

Иностранные граждане и лица без гражданства не пользуются льготами по уплате земельного налога.

Об этом пишет Главное управление ГФС в г. Киеве.

Кто имеет льготы по уплате земельного налога:

  • Инвалиды первой и второй группы;
  • Физические лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;
  • Пенсионеры (по возрасту)
  • Ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
  • физические лица, признанные законом лицами, пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы.

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Право на бесплатное получение из земель государственной или коммунальной собственности земельных участков, в пределах указанных предельных норм, имеют граждане Украины.

Иностранные граждане и лица без гражданства не имеют права приобретать право собственности на земельные участки на основании бесплатной передачи из земель государственной и коммунальной собственности.

Иностранные граждане и лица без гражданства не пользуются льготами по уплате земельного налога.

По материалам Finance.UA
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