Закон вступил в силу: МВД предупредили владельцев "еврономеров" о жестких санкциях

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В Министерстве внутренних дел сообщили, что владельцев автомобилей с иностранной регистрацией ждут жесткие санкции, если те не заплатят штраф. В таком случае их машину могут конфисковать.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.
“Если нет 170 000 грн, но есть транспортное средство – таможня может рассматривать конфискацию авто”, – сообщил он.
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