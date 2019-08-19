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Закон вступил в силу: МВД предупредили владельцев "еврономеров" о жестких санкциях

Закон вступил в силу: МВД предупредили владельцев "еврономеров" о жестких санкциях

В Министерстве внутренних дел сообщили, что владельцев автомобилей с иностранной регистрацией ждут жесткие санкции, если те не заплатят штраф. В таком случае их машину могут конфисковать.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.

“Если нет 170 000 грн, но есть транспортное средство – таможня может рассматривать конфискацию авто”, – сообщил он.

Справка Finance.ua

  • Задержка оформления “еврономеров” более чем на 30 дней приводит к штрафу 170 тысяч грн или конфискации этого транспортного средства;
  • за вождение машины на еврономерах – 8500 грн;
  • повторное за год вождения “евробляхи” – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;
  • задержка растаможка на 1 сутки – 170 грн;
  • задержка от 1 до 10 суток – 340 грн;
  • задержка от 10 до 20 суток – 8500 грн;

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  • задержка от 20 до 30 суток – 85 000 грн;
  • задержка от 30 суток – 170 000 грн.
По материалам Finance.UA
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