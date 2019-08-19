0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 56 0

За год жителей столицы стало больше на 200 000

За год жителей столицы стало больше на 200 000

В 2018 году количество жителей столицы Украины выросла на 200 тысяч человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления на Августовской конференции педагогических и научно-педагогических работников Киева.

Читайте также: Кличко подсчитал количество уставших мостов столицы

“Люди переезжают в столицу, потому что здесь лучшие стандарты жизни. В прошлом году в Киев переехали жить около 200 тысяч человек. Из них – много детей. Поэтому за последние 5 лет в столице построили или полностью реконструировали 8 школ и 26 детсадов, которые отвечают самым современным требованиям образования европейского уровня”, – отметил Кличко.

По материалам Вечірній Київ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.