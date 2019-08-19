За год жителей столицы стало больше на 200 000

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В 2018 году количество жителей столицы Украины выросла на 200 тысяч человек.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления на Августовской конференции педагогических и научно-педагогических работников Киева.
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“Люди переезжают в столицу, потому что здесь лучшие стандарты жизни. В прошлом году в Киев переехали жить около 200 тысяч человек. Из них – много детей. Поэтому за последние 5 лет в столице построили или полностью реконструировали 8 школ и 26 детсадов, которые отвечают самым современным требованиям образования европейского уровня”, – отметил Кличко.
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