Украинские банки не будут работать три дня (инфографика)

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Из-за празднования Дня Независимости с субботы, 24 августа, по понедельник, 26 августа, банки в Украине не будут работать.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Facebook.
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День Независимости в этом году пришелся на субботу, поэтому украинцы получили еще один выходной день, а понедельник станет нерабочим днем для банковской системы.
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