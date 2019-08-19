Украинские банки не будут работать три дня (инфографика)

Из-за празднования Дня Независимости с субботы, 24 августа, по понедельник, 26 августа, банки в Украине не будут работать.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Facebook.

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День Независимости в этом году пришелся на субботу, поэтому украинцы получили еще один выходной день, а понедельник станет нерабочим днем для банковской системы.