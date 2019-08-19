Учёные создали электронную линзу, которая превосходит человеческий глаз

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Используя последние разработки в области технологий искусственных мышц и плоских линз, команда исследователей из школы инженерных и прикладных наук им. Джона А. Полсона при Гарвардском университете (SEAS) создала новую электронную линзу, которая во многом похожа на человеческий глаз.
Она способна фокусироваться в реальном времени благодаря искусственным мышцам и имеет мало общего с традиционными сферическими линзами. Более того, это изобретение может делать то, что не по силам человеческому глазу, например, корректировать астигматизм и смещение изображения, два фактора, которые приводят к потере способности к чёткому видению.
Такие металинзы (metalens) используют наночастицы для фокусировки изображения. Они могут сфокусировать весь спектр видимого света в одной точке. Традиционные линзы, напротив, используют несколько элементов для достижения одного и того же эффекта, поэтому они такие громоздкие. Ранее исследователям из SEAS удалось создать крошечную металинзу. Их последнее изобретение получилось несколько больше по размерам, но это к лучшему, поскольку теперь технологию целесообразно использовать в различных сферах.
Как и в случае с любой новой технологией, вероятно, пройдут годы, прежде чем металинзы будут встречаться в потребительских гаджетах. Однако их потенциал огромен. Наряду с миниатюрными процессорами, они могут использоваться в камерах мобильных устройств, очках и гарнитурах виртуальной и дополненной реальности.
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