0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 61 0

Учёные создали электронную линзу, которая превосходит человеческий глаз

Учёные создали электронную линзу, которая превосходит человеческий глаз

Используя последние разработки в области технологий искусственных мышц и плоских линз, команда исследователей из школы инженерных и прикладных наук им. Джона А. Полсона при Гарвардском университете (SEAS) создала новую электронную линзу, которая во многом похожа на человеческий глаз.

Она способна фокусироваться в реальном времени благодаря искусственным мышцам и имеет мало общего с традиционными сферическими линзами. Более того, это изобретение может делать то, что не по силам человеческому глазу, например, корректировать астигматизм и смещение изображения, два фактора, которые приводят к потере способности к чёткому видению.

Такие металинзы (metalens) используют наночастицы для фокусировки изображения. Они могут сфокусировать весь спектр видимого света в одной точке. Традиционные линзы, напротив, используют несколько элементов для достижения одного и того же эффекта, поэтому они такие громоздкие. Ранее исследователям из SEAS удалось создать крошечную металинзу. Их последнее изобретение получилось несколько больше по размерам, но это к лучшему, поскольку теперь технологию целесообразно использовать в различных сферах.

Как и в случае с любой новой технологией, вероятно, пройдут годы, прежде чем металинзы будут встречаться в потребительских гаджетах. Однако их потенциал огромен. Наряду с миниатюрными процессорами, они могут использоваться в камерах мобильных устройств, очках и гарнитурах виртуальной и дополненной реальности.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.