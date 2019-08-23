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Стали известны характеристики смартфона Xiaomi Mi MIX 4

Стали известны характеристики смартфона Xiaomi Mi MIX 4

Китайская компания Xiaomi уже официально подтвердила, что первой в мире использует датчик изображения с разрешением 108 Мп. Дебютирует матрица в смартфоне Xiaomi Mi MIX 4, технические характеристики которого утекли в сеть.

Как выяснилось, будущая новинка получит чип Snapdragon 855 Plus и будет доступна в модификации с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. В топовой комплектации флагман будет нести на борту 12 ГБ ОЗУ и флэш-накопитель UFS 3.0 объёмом 1 ТБ.

На лицевой панели будет установлена Quad HD+ матрица со встроенным сканером отпечатков пальцев. Разрешение основной камеры составит 108 Мп + 12 Мп + 16 Мп. В конфигурацию также должен войти ToF-сенсор. Характеристики камеры для селфи не уточняются.

Ещё одной особенностью Xiaomi Mi MIX 4 станет аккумуляторная батарея, ёмкость которой составит 4500 мАч. Смартфон получит поддержку 45-ваттной проводной зарядки и 30-ваттной беспроводной. Из остального можно выделить чип NFC и керамический корпус. Анонс Xiaomi Mi MIX 4 состоится в следующем месяце.

По материалам Комментарии
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