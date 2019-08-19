МВФ планирует снять возрастные ограничения для директора

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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) рекомендовал снять возрастные ограничения для должности директора-распорядителя.
Об этом сообщает пресс-служба МВФ.
По информации Фонда, с 1951 года Регламент МВФ не допускает назначения на должность директора-распорядителя кандидатов в возрасте 65 лет и старше, а также не позволяет директору-распорядителю оставаться на этом посту после исполнения 70 лет.
“Отмена возрастного ограничения приведет условия назначения директора-распорядителя в соответствие с не предусматривающими возрастных ограничений условиями назначения членов Исполнительного совета МВФ, председателем которого является директор-распорядитель, а также президента Группы организаций Всемирного банка”, — говорится в сообщении.
Совету управляющих МВФ, который представляет 189 государств, являющихся членами МВФ, в соответствии с их долями голосов, предлагается проголосовать по этому предложению. Для принятия этого предложения требуется простое большинство поданных голосов при участии в голосовании большинства управляющих, обладающих двумя третями от общего числа голосов. Голосование намечено на период с 21 августа по 4 сентября.
Исполнительный совет МВФ в настоящее время проводит отбор преемника уходящего в отставку директора-распорядителя Кристин Лагард, которая оставит свой пост 12 сентября. Срок выдвижения кандидатов на эту должность истекает 6 сентября 2019 года. В МВФ намерены завершить процесс отбора к 4 октября.
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