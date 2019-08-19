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Слуга народа готовит почти 500 законопроектов

Слуга народа готовит почти 500 законопроектов

Фракция Слуга народа работает над 465 законопроектами, которые собирается представить на заседании Верховной Рады.

Об этом в четверг, 22 августа, сообщил представитель президента в парламенте, нардеп Руслан Стефанчук.

Он также напомнил, что в Раде сократили количество комитетов. Стефанчук не исключает оптимизации комитетов в дальнейшем, если они не будут работать по итогам первого года.

“Мы сократили 5 комитетов, и мы считаем, что это уже наш вклад в экономию бюджета … Аналогично мы настроены на реформирование вопросов, связанных с количеством министерств, потому что мы тоже не можем утверждать, что все министерства, которые предусмотрены в Украине, эффективно работают. Для нас приоритетом является эффективность работы любого органа”, – сказал Стефанчук.

По материалам Корреспондент.net
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