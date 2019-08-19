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Киев признали одной из самых прозрачных столиц Европы

Киев признали одной из самых прозрачных столиц Европы

По результатам пилотного исследования, которое проводили представители Transparency International, из 20 стран Киев признан одной из самых прозрачных столиц.

Об этом говорится в “исследовании”: Transparency Internationa Transparency Internationa.

Самые прозрачные европейские столицы – Вильнюс, Киев, Мадрид, Прага, Приштина и Таллинн.

Какие индикаторы учитывались при исследовании

  • Наличие и доступность данных о бюджете города и закупках,
  • Информация о мэре, депутатах,
  • Доступ к публичной информации.
По материалам Finance.UA
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