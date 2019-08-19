Киев признали одной из самых прозрачных столиц Европы

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По результатам пилотного исследования, которое проводили представители Transparency International, из 20 стран Киев признан одной из самых прозрачных столиц.
Об этом говорится в “исследовании”: Transparency Internationa Transparency Internationa.
Самые прозрачные европейские столицы – Вильнюс, Киев, Мадрид, Прага, Приштина и Таллинн.
Какие индикаторы учитывались при исследовании
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