Киев признали одной из самых прозрачных столиц Европы

По результатам пилотного исследования, которое проводили представители Transparency International, из 20 стран Киев признан одной из самых прозрачных столиц.

Об этом говорится в “исследовании”: Transparency Internationa Transparency Internationa.

Самые прозрачные европейские столицы – Вильнюс, Киев, Мадрид, Прага, Приштина и Таллинн.

Какие индикаторы учитывались при исследовании

Наличие и доступность данных о бюджете города и закупках,

Информация о мэре, депутатах,