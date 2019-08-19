В США создали роботизированные шорты

Исследователи Гарвардского университета разработали новый мощный костюм, который позволит вам чувствовать себя намного легче при ходьбе или беге.

Пятикилограммовая система Exosuit, построенная вокруг пары гибких шорт и мотора, может принести пользу тем, кто должен преодолевать большие расстояния пешком, пишет The Verge.

По словам исследователей, эта система отличается от предыдущих екзокостюмов тем, что она облегчает как ходьбу, так и бег. Дело в том, что ваши ноги работают очень по-разному в зависимости от того, ходите вы или бегаете. При ходьбе, по словам ученых, ваш центр масс движется как «перевернутый маятник», в то время как бег заставляет его двигаться как «система пружинной массы». Таким образом, система должна чувствовать, когда походка пользователя меняется.

Exosuit работает, соединяя двигатели, которые носят на нижней части спины, с бедрами пользователя через серию приводных кабелей. Таким образом, система способна помочь ягодичным мышцам в питании ног. Вся установка питается от установленной на талии батареи, которой хватает на расстояние около 7 км. Общий вес екзокостюма составляет 5 кг, хотя та же команда в настоящее время разрабатывает систему, которая весит на 40% меньше.

Исследователи утверждают, что во время тестов на беговой дорожке количество затраченной энергии на бег и ходьбу уменьшилось на 4% и 9,3% соответственно.

Кроме помощи людям, которым необходимо преодолевать большие расстояния пешком, команда надеется, что однажды система сможет помочь любому человеку с инвалидностью, которая ограничивает ходьбу. В число пользователей гаджета могут также входить военнослужащие, которым часто приходится носить десятки килограммов снаряжения.

Конечно, у Exosuit есть свои ограничения. Система выглядит очень громоздкой, особенно в нижней части спины, то есть она ограничивает способность владельца носить полноразмерный рюкзак. Система также разработана для мужских стилей ходьбы. Но сейчас разрабатываются новые версии для женщин.

Исследователи до сих пор проводили эксперимент в контролируемой лабораторной обстановке, но надежда состоит в том, что будущие исследования смогут оценить устройство в более реальных условиях.