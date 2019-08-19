Hyundai возродит свое первое авто в электричестве

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Компания Hyundai представила тизер нового электрического концепта 45, презентация которого состоится 10 сентября на Франкфуртском автосалоне.
Об этом сообщает пресс-служба Hyundai Motor.
В пресс-релизе сообщается, что новый электрокар станет символическим событием в дизайне будущих электрокаров корейской марки. Автомобиль, вероятно, получит совершенно новую платформу, которую бренд сможет адаптировать и для электрогрузовиков.
Внешность новой машины окрестили как “Чувственная спортивность”. При этом отмечается, что на создание модели инженеров натолкнул первый автомобиль марки, выпущенный еще в 1970-х годах.
В электрокаре бренд обещает представить различные будущие инновации и интеграцию приложений для жизни, чтобы проиллюстрировать Style Set Free.
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