В Анталии 130 компаний, владельцы которых - украинцы

Состоялась встреча консула Украины Вячеслава Хоменко с председателем торгово-промышленной палаты Анталии Davut Сetіn.

Об этом говорится на странице в фейсбуке Консульства Украины в Анталии.

По информации, предоставленной г-ном Davut Сetіn, в настоящее время в анталийском регионе зарегистрировано более 130 компаний, где собственниками или совладельцами являются украинцы.

Также речь шла об углубленном сотрудничестве на межрегиональном уровне, начале прямого авиасообщения между Анталией и городами Украины, содействии в прямых двусторонних контактах между турецкими и украинскими бизнесменами.

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Стоимость рабочей визы в Турцию для украинцев – 275 евро.

Сроки оформления визы – 4 недели.