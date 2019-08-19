В Анталии 130 компаний, владельцы которых - украинцы

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Состоялась встреча консула Украины Вячеслава Хоменко с председателем торгово-промышленной палаты Анталии Davut Сetіn.
Об этом говорится на странице в фейсбуке Консульства Украины в Анталии.
По информации, предоставленной г-ном Davut Сetіn, в настоящее время в анталийском регионе зарегистрировано более 130 компаний, где собственниками или совладельцами являются украинцы.
Также речь шла об углубленном сотрудничестве на межрегиональном уровне, начале прямого авиасообщения между Анталией и городами Украины, содействии в прямых двусторонних контактах между турецкими и украинскими бизнесменами.
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