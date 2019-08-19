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Шеститонный Ленин пойдет с молотка на OpenMarket

Шеститонный Ленин пойдет с молотка на OpenMarket

Площадка OpenMarket (ГП “СЕТАМ”) выставила на аукцион демонтированный бронзовый памятник Владимиру Ленину весом 6 тонн по стартовой цене 385 875 грн.

Об этом сообщает ГП “СЕТАМ” на Facebook.

“Бронзовый памятник Ленину, который весит 6 тонн. Демонтирован и декоммунизирован. Регистрация участников аукциона продолжается до 28 августа 2019 года. Стартовая цена – 385 875 грн”, – говорится в сообщении.

Сейчас памятник находится на улице Первомайской, 22 в городе Желтые Воды (Днепропетровская область).

По материалам УКРИНФОРМ
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