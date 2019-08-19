Население игнорирует валютные колебания

Укрепление курса гривны этим летом не привело к очередям у обменников.

Об этом сообщила начальник управления казначейства Банка Форвард Наталия Шишацкая во время круглого стола «Что произойдет с гривной до конца года», организованного «Финансовым клубом».

«Раньше, когда курс шел вверх, физлица бежали, покупали. Курс идет вниз – все бегут, продают. Сейчас резких движений не было. Абсолютно те же объемы, абсолютно спокойное население – это хороший фактор», – заявила Наталия Шишацкая.

Банкиры считают, что политика НБУ по выкупу валюты при сохранении общего ревальвационного тренда оказалась правильной, поскольку приучает страну к гибкому курсу.

«Говорят, что Нацбанк должен быть более агрессивным в скупке валюты. Как банкир я считаю, что это не совсем правильно, поскольку это нарушало бы принципы Нацбанка о плавающем курсе. Нам необходимо показать, что наш курс может не только девальвировать, но и ревальвировать», – считает председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов.

В январе-июле 2019 НБУ выкупил на межбанке $2,9 млрд, а продал$231,4 млн.

При этом население активно продавало валюту в январе-феврале и мае-июне, тогда как превышение покупки над продажей наличной валюты наблюдалось в марте-апреле и июле.