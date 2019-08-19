Intel представила процессоры Comet Lake 10 поколения

Компания Intel представила восемь процессоров Comet Lake 10 поколения. Они предназначены для ноутбуков, а также планшетов и трансформеров.

Об этом отмечается на сайте компании.

Эти чипы относятся к моделям для планшетов и компьютеров 2 в 1 и более производительным U для мощных ультрабуков. Линейка включает в себя три варианта чипов – i3, i5 и i7. Модификации получили от двух до шести ядер.

Чипы поддерживают оперативную память LPDDR4x, LPDDR3, DDR4. Также чипы работают с новым поколением Wi-Fi 6 и Thunderbolt 3.

Создана линейка чипов на базе устаревшего 14 нм техпроцесса в отличие от Ice Lake, работающих на 10 нм. Также данные процессоры не будут поддерживать графику Intel 11, в то время, как Ice Lake будут.