Intel представила процессоры Comet Lake 10 поколения

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Компания Intel представила восемь процессоров Comet Lake 10 поколения. Они предназначены для ноутбуков, а также планшетов и трансформеров.
Об этом отмечается на сайте компании.
Эти чипы относятся к моделям для планшетов и компьютеров 2 в 1 и более производительным U для мощных ультрабуков. Линейка включает в себя три варианта чипов – i3, i5 и i7. Модификации получили от двух до шести ядер.
Чипы поддерживают оперативную память LPDDR4x, LPDDR3, DDR4. Также чипы работают с новым поколением Wi-Fi 6 и Thunderbolt 3.
Создана линейка чипов на базе устаревшего 14 нм техпроцесса в отличие от Ice Lake, работающих на 10 нм. Также данные процессоры не будут поддерживать графику Intel 11, в то время, как Ice Lake будут.
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