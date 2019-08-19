0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 223 0

Из ГСН убрали еще одно устаревшее требование

Из ГСН убрали еще одно устаревшее требование

В ГСН убрали еще одно устаревшее требование, существовавшее с советских времен.

Речь идет о том, что обязательно предусматривать в каждой квартире радиоточки – устройства для подключения к радиосети.

Об этом сообщил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе на своей странице в фейсбуке.

По старым ГСН они предусматривались в каждой комнате и на кухне.

В новых нормах из проектирования жилых домов убрали это устаревшее требование и вместо этого оставили проектирование радиоточек сразу на дом, чтобы в случае чрезвычайных ситуаций и блокировки других сетей люди смогли оперативно узнать информацию от консьержа или другого дежурного.

Нормы уже опубликованы и вступают в силу – с 1 декабря 2019 года.

Согласно им, устанавливать присоединительные устройства к сети радио нужно только в помещениях дежурного и технологических служб дома в соответствии с требованиями ГСН “Системы противопожарной защиты”.

Справка Finance.ua

  • Государственные строительные нормы – обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.