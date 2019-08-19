Из ГСН убрали еще одно устаревшее требование

В ГСН убрали еще одно устаревшее требование, существовавшее с советских времен.

Речь идет о том, что обязательно предусматривать в каждой квартире радиоточки – устройства для подключения к радиосети.

Об этом сообщил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе на своей странице в фейсбуке.

По старым ГСН они предусматривались в каждой комнате и на кухне.

В новых нормах из проектирования жилых домов убрали это устаревшее требование и вместо этого оставили проектирование радиоточек сразу на дом, чтобы в случае чрезвычайных ситуаций и блокировки других сетей люди смогли оперативно узнать информацию от консьержа или другого дежурного.

Нормы уже опубликованы и вступают в силу – с 1 декабря 2019 года.

Согласно им, устанавливать присоединительные устройства к сети радио нужно только в помещениях дежурного и технологических служб дома в соответствии с требованиями ГСН “Системы противопожарной защиты”.

Справка Finance.ua