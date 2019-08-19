Снижение цен на электроэнергию даст экономике Украины 18 миллиардов - Герус

Внесенные Кабинетом министров изменения в положение о возложении специальных обязательств позволит снизить цены на электроэнергию для бытовых потребителей на 10-11% с 1 сентября.

Об этом написал представитель Президента в правительстве Андрей Герус на своей странице в Facebook.

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“Правительство приняло Постановление о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынок э/э, которое сделает возможным снижение тарифов на электроэнергию для всех бытовых потребителей. Энергоатом и Укргидроэнерго будут участвовать в спецобязанностях на 90% и 35% производимой ими электроэнергии”, – говорится в сообщении.

Вследствие таких изменений регулятор сможет снизить тарифы на передачу э/э (тариф Укрэнерго) с 32 коп за кВт-ч до 11 коп за кВт-час. Даже с таким снижением у ГП «Гарантированный покупатель» будет достаточно средств для выплаты «зеленой» генерации.

По его словам, таким образом решается 2 проблемы:

1. Выплаты «зеленым» и риски судебных решений, которые блокируют такие выплаты. «Гарантированный покупатель» будет иметь достаточно средств для таких выплат. Кроме того, пропадает смысл судебных исков по тарифу Укрэнерго после того, как он будет понижен в 3 раза.

2. Состоится понижение тарифов для ВСЕХ небытовых потребителей на 21 коп/кВт-час, это снижение тарифа на 10% -11%. Небытовые потребители – это школы, детские сады, больницы, военные части, водоканалы, кафе, парикмахерские, малые, средние и крупные заводы. Для всех на 21 коп. В общем такое решение возвращает в экономику около 18 млрд грн в год.

“Идет работа, чтобы соответствующие решения вступили в силу уже с 1 сентября. Это, возможно, не идеальное решение, но фактически единственное, которое могло быть принято и эффективно реализовано в короткие сроки. Таким образом мы получаем немного времени, чтобы разработать и внедрить более эффективные механизмы, которые могут быть запущены в конце этого года”, – добавил Герус.