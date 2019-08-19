Альфа-Банк Украина разыграл 25 000 грн на развитие малого бизнеса и поздравил первого победителя!

В поддержку малого бизнеса в Украине Альфа-Банк Украина проводит уникальную акцию «Альфа-Драйв», в которой каждый ФЛП может выиграть 25 000 гривен на развитие своего бизнеса. И, самое главное, в конце участников акции ждет грандиозный мега-приз – автомобиль бизнес-класса Mercedes-Benz!

Первым победителем розыгрыша стала Романова Аранка Васильевна из города Ужгород, которая является клиентом Альфа-Банка Украина и ведет свой бизнес в ресторанной сфере. 19 августа клиентке официально передали сертификат на 25 000 гривен в ужгородском отделении банка.

Выиграть 25000 гривен может каждый предприниматель – физическое лицо, который зарегистрируется в онлайн-банке для предпринимателей «ОК, Альфа!» и осуществит через него не менее 5 транзакций. За каждые 5 транзакций в онлайн-банке и 5 POS-транзакций бизнес-картой, независимо от суммы, клиент получает 1 билет, участвующий в розыгрыше. Еженедельно банк будет определять одного победителя денежного вознаграждения в 25000 гривен среди всех клиентов, у которых не менее 1 билета.

Самый главный приз – автомобиль Mercedes-Benz – разыгрываться среди клиентов, у которых будет 3 и более билетов.

Игорь Вирясов, вице-президент, директор малого и среднего бизнеса Альфа-Банка Украина, отметил: «Мы как банк тесно работаем с малым и средним бизнесом. Поэтому знаем, в чем нуждаются предприниматели, чего им не хватает для ведения бизнеса и внедряем сервисы, облегчающие им жизнь. В нашем онлайн-банке «ОК, Альфа!» дистанционно через компьютер или смартфон можно оплатить налоги, отправить отчет в налоговую, загрузить шаблоны документов, осуществить любые транзакции, сэкономить на сопроводительных услугах и многое другое. Но мы стремимся поддерживать наших клиентов не только в повседневном ведении бизнеса, но и в росте его эффективности. Поэтому разыгрываем среди ФЛП деньги на развитие их дела. Финальным призом мы выбрали Mercedes-Benz, который символизирует тот успех, к которому стремится каждый украинский предприниматель».

Акция «Альфа-Драйв» и розыгрыши денежных вознаграждений продлятся с 1 августа по 30 ноября 2019 года.

Справка об Альфа-Банк Украина:

Альфа-Банк Украина — крупный украинский банк с международным капиталом, входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. с главным офисом в Люксембурге. Согласно классификации Национального банка Украины Альфа-Банк Украина входит в группу банков иностранных банковских групп, входит в перечень системно важных банков и в топ-10 финансовых учреждений страны по объему активов. Банк занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского рынка и является одним из наиболее устойчивых и надежных банков Украины.