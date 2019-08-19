Германия впервые продает 30-летние займы под негативные проценты

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Германия впервые выпустила облигации государственного займа с 30-летним сроком действия с негативными процентами. На аукционе общим объемом 824 млн евро средний показатель доходности немецких гособлигаций равняется -0,11 процента.
Об этом сообщило Финансовое агентство Федеративной Республики Германия (Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH).
Негативные проценты означают, что инвесторы платят за возможность одолжить деньги германскому государству. Нарастающая в последнее время тревога на финансовых рынках, связанная с риском новой всемирной рецессии, побуждает инвесторов вкладывать средства в считающиеся надежными государственные облигации ФРГ.
На фоне продолжающейся торговой войны между США и Китаем Международный валютный фонд (МВФ) был вынужден в очередной раз снизить прогноз роста мировой экономики на 2019 и 2020 годы. Как следует из опубликованного в конце июля обзора мировой экономики (World Economic Outlook, WEO), МВФ считает, что рост мирового ВВП в 2019 году составит 3,2 процента. Это на 0,1 процентных пункта меньше, чем в аналогичном прогнозе, сделанном в апреле 2019 года. МВФ также на 0,1 процентных пункта понизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году. По оценкам экспертов, он составит 3,5 процента.
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