Ученые предложили использовать энергию, вызывающую глобальное потепление

Исследователи из Индийского технологического института Манди начали разработку термоэлектрического материала, позволяющего превращать тепло из окружающей среды в электроэнергию, говорится в сообщении издания AsiaOne.

“Технология работает по принципу эффекта Зеебека (термоэлектрический эффект — ред), при котором электричество генерируется из-за разницы температур на стыке двух материалов”, — пояснил профессор университета Аджай Сони. Подробности разработки не указываются, но в статье отмечается, что исследователям удалось достичь перспективных результатов в ходе испытаний.

Как указывает издание, около 70% вырабатываемой в мире энергии теряется в виде выделяемого тепла, что является одним из главных факторов глобального потепления. В связи с этим в последние годы актуальным становится разработка технологий, способных конвертировать тепло из окружающей среды в электроэнергию. Подобными разработками, например, занимаются Volkswagen, Volvo, Ford и BMW.