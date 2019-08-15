Чистая прибыль Xiaomi рухнула на 87%

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Во втором квартале 2019 года выручка китайской компании Xiaomi составила 51,95 млрд юаней (около $7,36 млрд), что на 15% больше показателя годичной давности, равного 45,24 млрд юаней, сообщает Reuters.
При этом, как отмечает агентство, аналитики прогнозировали этот показатель на уровне 53,52 млрд юаней. В то же время по итогам первого квартала рост выручки в годовом выражении был почти вдвое выше — 27%, а чистая прибыль компании рухнула на 87%, до 1,96 млрд юаней ($277,5 млн).
С другой стороны, скорректированный показатель (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений) составил 3,64 млрд юаней, что почти на 33% выше ожиданий аналитиков. Они прогнозировали его на уровне 2,74 млрд юаней.
Основой доход Xiaomi приносят смартфоны. Несмотря на успех линейки Redmi Note 7 и флагманской серии Xiaomi Mi 9, поставки смартфонов остались на прошлогоднем уровне — 32 млн единиц, что на 5,5 млн больше, чем в первом квартале 2019 года.
Причиной такой ситуации для Xiaomi являются замедление рынка смартфонов в целом и снижение продаж Xiaomi на домашнем рынке Китая. Ситуация с конфликтом между США и Huawei привела к тому, что в Китае все массово начали покупать смартфоны Huawei и Honor, чтобы поддержать национального производителя. По данным аналитиков IDC, общая доля Huawei и Honor во втором квартале на рынке Китая увеличилась до 37% с 27,4% годом ранее.
В целом по итогам первого полугодия 2019 года выручка Xiaomi увеличилась на 20%, до $3,56 млрд долларов, а чистая прибыль — на целых 49,8%, до $810,32 млн. То есть по итогам года производитель с высокой вероятностью покажет хороший финансовый результат.
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