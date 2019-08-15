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Кредиты украинскому бизнесу от 5 лет и выше

ПроКредит Банк предоставляет доступ украинскому бизнесу к долгосрочному кредитованию как на стандартных условиях, так и в рамках программ, организованных совместно с европейскими партнерами. Данные программы позволяют украинским предприятиям получить финансирование на долгий срок по сниженным процентным ставкам или на льготных условиях покрытия залогом.

В рамках программы Европейской комиссии – InnovFin, между Европейским инвестиционным фондом (ЕИФ) и Группой ПроКредит 12 июля 2019 г. было подписано соглашение о предоставлении инновационным предприятиям доступа к дополнительным 800 млн. евро. Так, кроме Украины (110 млн. евро) средства ЕИФ для МСП будут выдаваться банками Группы ПроКредит в Албании, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Грузии, Германии, Греции, Молдове, Республика Македония, Румынии и Сербии.

На сегодня в Украине уже 116 бизнес-клиентов из сектора производства, сельского хозяйства и возобновляемой энергетики стали участниками программы на сумму 60 млн. евро.

«Мы предлагаем воспользоваться этим уникальным на украинском рынке предложением предприятиям, ориентированным на развитие и инновационную деятельность, инвестирующих в новые технологии и энергоэффективность. Программа InnovFin в банках ПроКредит поощряет наших клиентов к инновациям и предоставляет им возможность повысить собственную конкурентоспособность» – комментирует Виктор Пономаренко, Председатель правления ПроКредит Банка.

Более подробно об условиях кредитования и специальных программах:
https://www.procreditbank.com.ua/business-clients/loans/business-loan/

https://www.procreditbank.com.ua/business-clients/loans/loan-programmes/

По материалам ПроКредит Банк
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