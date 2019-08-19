Audi рассекретила универсал RS6 Avant

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Компания Audi показала спортивный универсал RS6 Avant, а управляющий директор Audi Sport Оливер Хоффман уже назвал RS6 Avant «одним из абсолютных символов» суббренда.
Разгонная динамика автомобиля лучше, чем у некоторых спорткаров, пишет Motor1.
Дизайнеры Audi Sport подчеркнули его спортивность новой решеткой радиатора, бамперами с увеличенными воздухозаборниками и вертикальными вставками, оригинальным задним диффузором, спойлером и светодиодной оптикой. Машина получила 22-дюймовые колеса с ярко-красными тормозными суппортами и карбон-керамическими дисками.
В салоне появились спортивные кресла с вентиляцией, отделанные перфорированной кожей и алькантарой, подрезанный снизу руль, декоративные вставки из дерева, карбона или матового алюминия на выбор, а также ряд особенных электронных «фишек». Все приборы универсала получили спортивную RS-графику, а цифровой интерфейс MMI способен демонстрировать телеметрические данные — уровень перегрузок или время круга, а также ряд специфических показателей двигателя. В багажник спорткара при этом поместится от 565 до 1680 литров поклажи.
К четырем режимам работы ездовой электроники — комфортному, автоматическому, динамическому и экономичному — добавили два настраиваемых, RS1 и RS2, активировать которые можно при помощи кнопки на руле. В их рамках регулировать допускается отклик на педаль акселератора, остроту руля, жесткость подвески, звучание выхлопа и тому подобное.
Новый Audi RS6 Avant стал «мягким гибридом». Его четырехлитровый V8 с двойным турбонаддувом получил ассистента — 48-вольтовый стартер-генератор, который может обеспечивать еще и рекуперацию энергии торможения, и возможность 40-секундного движения накатом с выключенным мотором. Мотор при этом умеет отключать половину цилиндров для экономии топлива: совокупно, по данным Audi, реализованные меры позволят расходовать примерно на 0,8 л бензина меньше.
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