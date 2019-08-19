Транспортные предприятия Украины увеличили перевозку грузов на 8,5%

Транспортные предприятия Украины в январе-июле 2019 года увеличили перевозку грузов на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 386,5 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

Грузооборот перевозчиков за указанный период увеличился на 2,6% – до 196,3 млрд ткм.

Согласно данным, в январе-июле 2019 года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 152,1 млн тонн грузов, что на 0,9% меньше, чем в январе-июне 2018 года.

Перевозка лесных грузов снизилась на 59,5%, строительных материалов – на 22,8%, лома черных металлов – на 16,4%, кокса – на 13,7%, каменного угля – на 5,7%, черных металлов – на 4,0%, цемента – на 5,8%.

Вместе с этим перевозка нефти и нефтепродуктов увеличилась на 6,4%, железной и марганцевой руды – на 4,7%, химических и минеральных удобрений – на 24%, зерна и продуктов перемола – на 24,8%.

В общем объеме перевозок грузов водным транспортом зарубежные составили 46,9%.