0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 4 0

Транспортные предприятия Украины увеличили перевозку грузов на 8,5%

Транспортные предприятия Украины увеличили перевозку грузов на 8,5%

Транспортные предприятия Украины в январе-июле 2019 года увеличили перевозку грузов на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 386,5 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

Грузооборот перевозчиков за указанный период увеличился на 2,6% – до 196,3 млрд ткм.

Согласно данным, в январе-июле 2019 года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 152,1 млн тонн грузов, что на 0,9% меньше, чем в январе-июне 2018 года.

Перевозка лесных грузов снизилась на 59,5%, строительных материалов – на 22,8%, лома черных металлов – на 16,4%, кокса – на 13,7%, каменного угля – на 5,7%, черных металлов – на 4,0%, цемента – на 5,8%.

Вместе с этим перевозка нефти и нефтепродуктов увеличилась на 6,4%, железной и марганцевой руды – на 4,7%, химических и минеральных удобрений – на 24%, зерна и продуктов перемола – на 24,8%.

В общем объеме перевозок грузов водным транспортом зарубежные составили 46,9%.

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Центр транспортных стратегий
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.