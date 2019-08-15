0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 145 0

Commerzbank планирует закрыть до 200 своих отделений

Commerzbank планирует закрыть до 200 своих отделений

Второй по величине банк Германии Commerzbank AG рассматривает возможность закрытия от 100 до 200 своих отделений, сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, сеть филиалов Commerzbank насчитывает около тысячи отделений. В финучреждении планируют сократить количество отделений до 800-900 для оптимизации расходов. Это поможет банку снизить затраты, при этом не сильно сократит его присутствие на рынке.

Пока что в Commerzbank Finanzkreis не приняли никаких решений относительно филиальной сети и фундаментальных корректировок цен. По словам инсайдеров, новая стратегия будет обсуждаться с наблюдательным советом только в конце сентября и, предположительно, будет представлена ​​в октябре.

В последние годы Commerbank испытывает значительное давление в условиях низких процентных ставок в еврозоне, замедления роста мировой и германской экономики, а также после провала сделки по слиянию с Deustche Bank.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.