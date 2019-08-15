Commerzbank планирует закрыть до 200 своих отделений

Второй по величине банк Германии Commerzbank AG рассматривает возможность закрытия от 100 до 200 своих отделений, сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, сеть филиалов Commerzbank насчитывает около тысячи отделений. В финучреждении планируют сократить количество отделений до 800-900 для оптимизации расходов. Это поможет банку снизить затраты, при этом не сильно сократит его присутствие на рынке.

Пока что в Commerzbank Finanzkreis не приняли никаких решений относительно филиальной сети и фундаментальных корректировок цен. По словам инсайдеров, новая стратегия будет обсуждаться с наблюдательным советом только в конце сентября и, предположительно, будет представлена ​​в октябре.

В последние годы Commerbank испытывает значительное давление в условиях низких процентных ставок в еврозоне, замедления роста мировой и германской экономики, а также после провала сделки по слиянию с Deustche Bank.