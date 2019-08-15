Межбанк: компании продолжат ускоряться

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В среду на валютном рынке ожидается повышение котировок по сравнению с началом недели, а сами торги пройдут достаточно активно. Но с драйверами рынка по степени их влияния на поведение участников межбанка произойдут изменения.
Во-первых – фактор бюджетных платежей у клиентов начнет все меньше влиять на курс. Основная часть компаний уже закрыли свои долги по налогам и им нет уже необходимости продавать валюту в больших объемах под эти операции. Это снизит общую сумму предложения на межбанке и сработает на рост котировок.
Во-вторых – результаты вчерашнего аукциона по размещению ОВГЗ оказались очень скромными. Продали всего облигаций на сумму 1,072 млрд гривен и эта сумма не особо повлияет на расклад сил на межбанке с точки зрения ресурсной базы. Так что ждать огромного притока и продажи валюты сегодня на торгах – нечего. Более того, те немногие нерезиденты, кто еще сегодня будет продавать валюту под расчеты за облигации – постараются воспользоваться ситуацией и будут пытаться вздернуть курс повыше.
Таким образом, самое большое влияние на рынок окажет третий фактор – активизация клиентов по своим хозяйственным операциям перед предстоящими трехдневными праздниками. Компании продолжат ускоряться в части расчетов по своей текущей деятельности, чтобы завершить основные расчеты не позднее четверга, так как в пятницу деловая активность уже резко снизится. Поэтому временной цейтнот простимулирует рост объемов валютных сделок бизнеса сегодня и завтра.
Фактор ликвидности сегодня не будет особо влиять на рынок, так как корсчета банков фактически почти не изменились и остались в пределах около 43,5 млрд на утро 21 августа. Потребность в гривне у бизнеса сохраняется, но она сегодня не критична, что сработает против нацвалюты.
Спекулянты продолжат работать «в две стороны», но постараются совместно с экспортерами и нерезидентами при малейшей возможности раскачать курс продажи доллара к цели в 25,30-25,35 гривен.
При ситуативном излишке предложения доллара на торгах (во что сегодня нам верится с трудом) — на торги выйдет Нацбанк с выкупом валюты через Matching.
На среду прогнозируем статистику торгов в пределах 380-410 млн долларов при совершении до 560 сделок и коридор по доллару 25,15-25,35 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 25,15 / 25,18
евро – 27,87 / 27,90
российский рубль – 0,3770 / 0,3779
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