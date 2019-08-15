Apple настойчиво попросили уйти из Китая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попросил корпорацию Apple покинуть китайский рынок. И даже пообещал непродолжительную помощь, если это будет сделано: «Я могу оказывать помощь таким американским компаниям, как Apple, очень короткое время, пока они не сделают того, что должны сделать: вероятно, уйти из Китая, потому что помощь продлится очень короткое время. Если бы я им не помог, у них были бы большие проблемы».

Похоже, Белый дом сильно задевает активная работа одного из ключевых технологичных предприятий в КРН, против которой ведется активная торговая война. Особенно после сообщений СМИ о контракте Apple с тайванским подрядчиком Quanta Computer. Предполагается, что американцы будут собирать ноутбуки Mac Pro на заводе в пригороде Шанхая.

Это только производство. Однако нельзя забывать, что Китай также является огромным рынком сбыта. По разным оценкам, в 2018 году эта страна обеспечила до 20% дохода Apple.

Это все происходит на фоне тотального уничтожения, которое пытается устроить Пекину администрация Трампа. Вчера американский президент с гордостью заявил о том, что КНР потеряла от торговой войны порядка «$2 млрд за последние полтора месяца»: иностранные компании переносят свои производства из Китая из-за санкций США. С 1 сентября 2019 года Соединенные Штаты запускают 10% пошлины на продукцию Поднебесной общим объемом до $300 млрд. А с 15 декабря того же года включатся пошлины на отдельные товары: смартфоны, консоли, ноутбуки и пр.