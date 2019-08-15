Apple настойчиво попросили уйти из Китая

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попросил корпорацию Apple покинуть китайский рынок. И даже пообещал непродолжительную помощь, если это будет сделано: «Я могу оказывать помощь таким американским компаниям, как Apple, очень короткое время, пока они не сделают того, что должны сделать: вероятно, уйти из Китая, потому что помощь продлится очень короткое время. Если бы я им не помог, у них были бы большие проблемы».
Похоже, Белый дом сильно задевает активная работа одного из ключевых технологичных предприятий в КРН, против которой ведется активная торговая война. Особенно после сообщений СМИ о контракте Apple с тайванским подрядчиком Quanta Computer. Предполагается, что американцы будут собирать ноутбуки Mac Pro на заводе в пригороде Шанхая.
Это только производство. Однако нельзя забывать, что Китай также является огромным рынком сбыта. По разным оценкам, в 2018 году эта страна обеспечила до 20% дохода Apple.
Это все происходит на фоне тотального уничтожения, которое пытается устроить Пекину администрация Трампа. Вчера американский президент с гордостью заявил о том, что КНР потеряла от торговой войны порядка «$2 млрд за последние полтора месяца»: иностранные компании переносят свои производства из Китая из-за санкций США. С 1 сентября 2019 года Соединенные Штаты запускают 10% пошлины на продукцию Поднебесной общим объемом до $300 млрд. А с 15 декабря того же года включатся пошлины на отдельные товары: смартфоны, консоли, ноутбуки и пр.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
До 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте: ФГВФЛ о планах возмещения по вкладамВчера, 16:00 - 3335 17
Некоторые водители должны будут получить дополнительные праваВчера, 20:00 - 25340 7
Альфа-Банк Украина ко Дню Независимости дарит кэшбэк и скидку на кредит наличнымиВчера, 14:25 - 2531 5
Советник Зеленского предлагает разделить Нафтогаз и УкрзализныцюВчера, 16:51 - 651 4
Украина и Израиль вводят экономический безвиз - ГройсманВчера, 12:30 - 1597 4
Некоторые водители должны будут получить дополнительные праваВчера, 20:00 - 25340 7
Датский банк ввел отрицательную ставку по ипотекеВчера, 18:32 - 3886 1
До 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте: ФГВФЛ о планах возмещения по вкладамВчера, 16:00 - 3335 17
Альфа-Банк Украина ко Дню Независимости дарит кэшбэк и скидку на кредит наличнымиВчера, 14:25 - 2531 5
Ведро меда и бочка дегтя: Данилишин о причинах укрепления гривныВчера, 15:00 - 2384 1
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг СолнцаПозавчера, 14:10 - 757
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 1998 3
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 8912 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1411
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1807