США убирают с рынка иранскую нефть

Соединенные Штаты изъяли почти 2,7 миллиона баррелей иранской нефти с мировых рынков в результате решения Вашингтона о восстановлении ограничений на поставки иранской нефти, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В ноябре США снова ввели санкции в отношении Ирана после выхода из ядерной сделки 2015 года между Тегераном и шестью мировыми державами.

В мае Вашингтон отменил санкционные ослабления в отношении импортеров иранской нефти с целью свести к нулю экспорт Тегерана. С учетом конденсата, отгрузки нефти из Ирана составил около 120 тысяч баррелей в сутки.

“Нам удалось убрать с рынка почти 2,7 миллиона баррелей сырой нефти, лишив Иран средств для организации глобальной террористической кампании, и нам удалось полностью сохранить необходимый уровень поставок на нефтяные рынки”, – сказал госсекретарь США Майкл Помпео.