Межбанк: рынок во вторник не скучал

Как мы и предупреждали в своем утреннем обзоре – вторник прошел на валютном рынке гораздо активнее, чем понедельник.

Слишком много факторов работало на именно такое развитие событий:

1) пик бюджетных проплат у клиентов;

2) аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ (хотя его и нельзя назвать очень успешным – в бюджет завтра поступит всего 1,072 млрд гривен);

3) активизация крупных экспортеров и импортеров по завершению своих операций перед скорыми выходными.

Как и вчера – поведение крупных операторов рынка практически сделали тренд по курсу на межбанке, ну а участие нерезидентов оказалось не настолько сильным, как хотелось бы чиновникам Минфина Украины и НБУ. В конечном итоге ситуативные интересы крупных игроков оказались весомее, нежели объемы вливаемой валюты иностранцами. Это и отразилось на котировках.

Ход торгов:

Стартовав с 25,14/25,18 (небольшого роста по сравнению с вчерашними вечерними котировками) доллар не смог развить успех и уже к 11:00 просел до 25,11/25,135 гривен и затем почти застыл на этой отметке на следующие 30 минут. По данным участников рынка, виновником этого стал НБУ, который скупал свои “дежурные” 20 млн долларов через Matching.

Но уже к 12 часам спрос начал расти и без помощи регулятора и в 12:00 курс достиг отметки в 25,1150/25,14 гривен, а к обеду даже подрос еще до уровня в 25,13/25,16 уже до момента окончания активной фазы торгов.

Лишь к 15:00 на единичных сделках доллар подтянули до 25,145/25,175 гривен, а затем снова придавили до 25.13/25,16 гривен к 16:00.

В последний час сессии котировки за счет нескольких сделок все же выросли до 25,15/25,18 к моменту завершения торгов.

Главные события 20 августа на межбанке:

1) Курсовая “борьба” интересов крупных игроков и нерезидентов, участвующих в аукционе по размещению ОВГЗ и в конечном итоге – небольшая коррекция курса доллара с утренних 25,14/25,18 гривен до 25,15/25,18 к моменту завершения сессии;

2) Нацбанк не выходил на торги в публичном формате, но выкупил свои “дежурные” 20 млн долларов через Matching;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,1242 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 21 августа установлен на уровне 25,1313.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 25,14 / 25,17

евро – 27,84 / 27,87

российский рубль – 0,3770 / 0,3778

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1091 / 1,1093

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