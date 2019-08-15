Укргазбанк осветил финотчеты с начала года

По итогам января-июля 2019 года Укргазбанк получил прибыль 288 млн грн.

Об этом сообщают данные банка.

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Прибыль Укргазбанка за 2018 – 769 млн грн, за 2017 – 628 млн грн.

“Сейчас клиентами банка являются почти 1,8 млн украинцев, более 61 000 предпринимателей сегмента МСБ и более 6000 крупных предприятий. Только в этом году к нам присоединились еще более 400 тысяч украинцев”, – констатирует госбанк.

Напомним, активы Укргазбанка за первое полугодие выросли до 83,8 млрд грн (с 82,2 млрд грн в начале года), а депозитный портфель – до 70,8 млрд грн (с 65,1 млрд грн).

Министр финансов Оксана Маркарова в июне заявляла, что процесс вхождения IFC в капитал Укргазбанка – на финишной прямой.