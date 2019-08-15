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Минфин снизил объем продаж ОВГЗ на аукционе

Минфин снизил объем продаж ОВГЗ на аукционе

Министерство финансов Украины по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 20 августа 2019 г.привлекло в государственный бюджет 1,072 млрд грн (по официальному курсу НБУ).

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В частности, Минфин продал ОВГЗ в гривне:

  • С погашением 20.11.2019 на сумму 82,473 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 16,49% годовых.
  • С погашением 08.07.2020 на сумму 501,072 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 16,04% годовых.
  • С погашением 03.08.2022 на сумму 488,867 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 16,12% годовых.
По материалам РБК-Украина
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