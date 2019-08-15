Минфин снизил объем продаж ОВГЗ на аукционе

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Министерство финансов Украины по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 20 августа 2019 г.привлекло в государственный бюджет 1,072 млрд грн (по официальному курсу НБУ).
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В частности, Минфин продал ОВГЗ в гривне:
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